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Венера готує дещо особливе лише для цих 4 знаків Зодіаку. Вони - головні щасливчики

Середа 30 квітня 2025 06:12
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Венера готує дещо особливе лише для цих 4 знаків Зодіаку. Вони - головні щасливчики Гороскоп успіху обіцяє великі дива від Венери (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

В період з 30 квітня по 6 червня у представників 4 знаків Зодіаку почнеться нова сторінка життя. Все змінить Венера, яка опиниться в Овні.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, які знаки Зодіаку чекає особливе диво.

Кому пощастить

30 квітня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Овен.

Венера, зазначає астролог, буде перебувати в першому знаку Зодіаку до 6 червня 2025 року. І це, наголосила Соловйова, одне з найскладніших положень для цієї планети.

Уважними з її дією у період з 30 квітня до 6 червня треба бути:

  • Овнам
  • Ракам
  • Терезам
  • Козерогам.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Лев
  • Стрілець
  • Близнюки
  • Водолій.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", - пояснила астролог.

За її словами, Венера може змінити сфери життя, які пов'язано з:

  • бізнесом
  • комерцією
  • торгівлею
  • банківською справою
  • різноманітним мистецтвом (особливо живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством).

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