Венера готує дещо особливе лише для цих 4 знаків Зодіаку. Вони - головні щасливчики

В період з 30 квітня по 6 червня у представників 4 знаків Зодіаку почнеться нова сторінка життя. Все змінить Венера, яка опиниться в Овні.

Кому пощастить

30 квітня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Овен.

Венера, зазначає астролог, буде перебувати в першому знаку Зодіаку до 6 червня 2025 року. І це, наголосила Соловйова, одне з найскладніших положень для цієї планети.

Уважними з її дією у період з 30 квітня до 6 червня треба бути:

Овнам

Ракам

Терезам

Козерогам.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Стрілець

Близнюки

Водолій.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", - пояснила астролог.

За її словами, Венера може змінити сфери життя, які пов'язано з: