Вальпургиева ночь 2025: каким знакам Зодиака следует быть особенно внимательными

В ночь с 30 апреля на 1 мая открывается мощное энергетическое окно. Звезды предупреждают: некоторым знакам Зодиака лучше быть осторожными, другие же могут получить неожиданный шанс.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому повезет, а кому стоит быть особенно внимательным.
Острее всего это событие на физическом и ментальном уровнях могут чувствовать люди, которые родились:
А вот извлечь какую-то выгоду из этого астрологического явления смогут те люди, которые родились:
Вальпургиева ночь - это переломная точка года. В этот день граница между миром мертвых и миром живых истончается. Поэтому один из основных обрядов - это изгнание нечисти.
Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь:
Также астролог отметила, что лучше этот день провести в одиночестве, полезно находиться на свежем воздухе и медитировать на природе. И, конечно, это благоприятный период для всевозможных гаданий.
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