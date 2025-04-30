30 квітня - щасливий день: що для нас готує доля і які поради дала астролог

Астрологічний прогноз на сьогодні обіцяє сприятливий день для тих, хто хоче почути власну інтуїцію та досягти бажаного. Але не слід забувати про те, що не всі плани приречено на успіх.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити 30 квітня і кому найбільше пощастить.

Прогноз астропогоди на 30 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань. Можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - радить Соловйова.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. Щасливий та радісний день.Час для пізнання та відкриття світу", - додала вона.

За словами астролога, цю середу пов'язано з читанням і навчанням. Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Варто уникати голодування та паління.Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі.

"30 квітня - середа, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - попередила експерт.

Цього дня слід остерігатися ризиків, до яких можуть привести обман чи шахрайство. Соловйова радить не планувати:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

з’ясування відносин з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - нагадала астролог.