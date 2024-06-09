Без валіз та переплати за багаж: як подорожувати з одним рюкзаком

Чи реально вирушити у відпустку без великого багажу

У подорожі не потрібно брати багато речей, особливо якщо ви не плануєте залишатися в іншій країні або місті надовго. Все необхідне можна помістити в рюкзак, так ви точно знатимете, що ваш багаж ніхто не загубить, а все необхідне буде під рукою.

Щоб подорожувати з рюкзаком враховуйте ці 6 основних правил:

підбирайте зручний та місткий рюкзак, вам потрібен варіант, призначений саме для подорожей, а не для прогулянок чи навчання

уточнюйте правила перевезення ручної поклажі саме в авіакомпанії, послугами якої будете користуватися. Знаючи параметри та точні розміри, ви точно зможете підібрати ідеальний рюкзак, який замінить валізу

Зберіть капсулу одягу. Беріть тільки те, що дійсно носитимете. Часто достатньо двох пар штанів, трьох футболок, зручного взуття та кількох аксесуарів, ви зможете комбінувати речі та не хвилюватися через те, що в подорожі вам нема чого надіти

Використовуйте органайзери. Вони допоможуть вам "розбити" багаж на кілька частин, що суттєво полегшить пошук речей у рюкзаку. Крім цього, так ви зможете зберігати брудні речі окремо від чистих

правильно складайте одяг. Спробуйте скручувати речі, а не складати їх "квадратиками", так ви заощадите місце та зможете взяти куди більше одягу

не беріть повнорозмірні засоби для догляду та косметику. Купуйте маленькі баночки для шампуню, а також переберіть косметичку. У подорожі не потрібно брати великі палетки тіней та кілька відтінків пудри. Беріть лише те, що потрібне для легкого макіяжу.

Як зібрати рюкзак для подорожей (ілюстрація: freepik.com)

Що потрібно покласти в рюкзак для подорожей - багато хто про це забуває

Однак одяг та косметика не найголовніше з того, що вам потрібно брати із собою у відпустку. Залежно від того, куди саме ви їдете, список речей може змінюватися. Однак є пункти, без яких не обійтися: