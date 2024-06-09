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Без чемоданов и переплаты за багаж: как путешествовать с одним рюкзаком

Путешествовать с одним рюкзаком вполне реально (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Путешествия часто сопровождаются долгим и утомительным сбором чемоданов, а также неприятными сюрпризами в виде непредвиденных доплат за "перевес" в аэропорту. Однако если вы хотите отдохнуть и не тратить лишние деньги, попробуйте уместить весь свой багаж в один рюкзак. Это лишь кажется сложным, все очень просто.

Как путешествовать с одним рюкзаком и взять все самое важное, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Реально ли отправиться в отпуск без большого багажа

В путешествия не нужно брать много вещей, особенно если вы не планируете оставаться в другой стране или городе надолго. Все необходимое можно уместить в рюкзак, так вы точно будете знать, что ваш багаж не потеряют, а все необходимое будет под рукой. 

Чтобы путешествовать с рюкзаком учитывайте эти 6 основных правил:

  • подбирайте удобный и вместительный рюкзак, вам нужен вариант, предназначенный именно для путешествий, а не для прогулок или учебы
  • уточняйте правила перевоза ручной клади именно в той авиакомпании, услугами которой будете пользоваться. Зная параметры и точные размеры, вы точно сможете подобрать идеальный рюкзак, который заменит чемодан
  • соберите капсулу одежды. Берите только то, что действительно будете носить. Часто достаточно двух пар штанов, трех футболок, удобной обуви и нескольких аксессуаров, вы сможете комбинировать вещи и не переживать из-за того, что в путешествии вам нечего надеть
  • используйте органайзеры. Они помогут вам "разбить" багаж на несколько частей, что существенно облегчит поиск вещей в рюкзаке. Кроме этого, так вы сможете хранить грязные вещи отдельно от чистых
  • правильно складывайте одежду. Попробуйте скручивать вещи, а не складывать их "квадратиками", так вы сэкономите место и сможете взять куда больше одежды
  • не берите полноразмерные средства для ухода и косметику. Купите маленькие баночки для шампуня, а также переберите косметичку. В путешествия не нужно брать большие палетки теней и несколько оттенков пудры. Берите лишь то, что нужно для легкого макияжа.

Как собрать рюкзак для путешествий (иллюстрация: freepik.com) 

Что нужно положить в рюкзак для путешествий - многие об этом забывают

Однако одежда и косметика не самое главное из того, что вам нужно брать с собой в отпуск. В зависимости от того, куда именно вы отправляетесь, список вещей может меняться. Однако существуют пункты, без которых не обойтись:

  • документы
  • деньги и банковская карта
  • зарядное устройство и повербанк
  • универсальная аптечка и лекарства, которые необходимы именно вам
  • салфетки, туалетная бумага, тампоны или прокладки для женщин
  • головной убор и средства для защиты кожи от солнца (если вы отправляетесь в теплые страны или путешествуете летом)
  • средства от комаров и других насекомых (если вы едете в лес или будете гулять в горах).

К слову, ранее мы уже рассказывали, почему в аэропорту теряются чемоданы и как от этого уберечься.

Помимо этого, недавно стало известно, где украинцы будут отдыхать за границей и сколько стоят туры.

Во время написания материала были использованы источники: CNN, сайт "Городок.City".

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