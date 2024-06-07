Головна помилка туристів: це не можна робити з валізами, інакше вони точно загубляться в аеропорту

Під час подорожей багато хто стикався з тим, що валізи зникають в аеропорту. Співробітники втрачають багаж пасажирів дуже часто. І виною тому поширена помилка, пов'язана з валізами.

Що заборонено робити з валізами, щоб вони не загубилися в аеропорту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на RSVP Live .

Чому в аеропорту губляться валізи

Співробітник аеропорту в Дубліні розповів, що багато туристів намагаються прикрасити свій багаж, а тому використовують різні стрічки. І якщо ви щось прив'язуєте до своєї валізи, то будьте готові до того, що через це вона загубиться.

Людям здається, що вони спрощують собі життя, адже багаж зі стрічками точно не загубиться серед інших. Однак це не так, ви лише збільшуєте ризик втрати своїх речей.

"Стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз, щоб їх можна було ідентифікувати, можуть викликати проблеми при скануванні сумок у багажному залі", - розповів працівник.

"Якщо сумку неможливо відсканувати автоматично, система може запросити протокол ручної обробки, що може означати, що ваша сумка не дістанеться рейсу", - додав він.

Як не загубити багаж в аеропорту (ілюстрація: freepik.com)

Що не можна класти у валізу перед польотом

Також співробітник аеропорту дав незвичайну пораду. Виявляється, у валізу не варто класти марципан. Найчастіше ці ласощі упаковано і розфасовано так, що візуально вони дуже схожі на вибухівку. Через це під час огляду ваш багаж можуть вилучити, а вас викликати на допит.

Крім цього, валізи губляться через наліпки. Туристи нерідко залишають на них старі талони із багажних відділень інших компаній, через що виникає плутанина.