Плани на літо. Де українці будуть відпочивати за кордоном та скільки коштують тури
Попри війну, українці продовжують планувати відпочинок – хоча б для того, щоб кілька днів перепочити й перезавантажитися. Попит на закордонний відпочинок далекий від "довоєнного", але динаміка по бронюваннях позитивна, стверджують фахівці ринку.
Як і по яких напрямках українці планують літні мандрівки за кордон та скільки зараз коштують путівки, в коментарі РБК-Україна розповідають фахівці туроператора Join UP!
П'ятірка популярних напрямків, куди їдуть українці
"Динаміка попиту на відпочинок за кордоном зберігається позитивна. До показників 2021 року ще далеко, але в порівнянні з попереднім ми бачимо зростання бронювань на рівні 30%. Українцям потрібно перезавантаження, щоб зберігати сили довгостроково, а мандрівки – одна з кращих можливостей побути в безпеці й отримати нові враження", – відзначають в туристичній компанії.
За даними внутрішньої статистики Join UP!, до п'ятірки найпопулярніших напрямків для відпочинку у період з червня по серпень входять:
- Незмінні лідери – Туреччина та Єгипет. Країни відрізняються кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". Обидва напрямки пропонують цікаву екскурсійну програму, що додає відчуття новизни мандрівникам, які відпочивають на цих курортах не вперше;
- Серед європейських курортів українці частіше вибирають Грецію (затребувані екскурсії та природні локації Криту), Болгарію (задовго до повномасштабного вторгнення – улюблений автобусний напрямок для дитячого відпочинку) та Чорногорію (частіше подорожують ті, хто любить поїздити країною).
Фото: Єгипет разом з Туреччиною зберігають позиції незмінних лідерів у вподобаннях українських туристів (unsplash.com)
Скільки коштує відпочинок за кордоном у червні
Ціновий діапазон на літній відпочинок за цими напрямками у червні:
- Туреччина – соло-поїздка літаком коштуватиме від 8 700 грн і автобусом — від 8 933 грн, авіатур для двох дорослих з дитиною – від 22 406 грн, автобусний – від 27 438 грн; вирушити автобусом можна з Харкова, Запоріжжя, Одеси та Києва
- Єгипет – поїздка на одного стартує від 10 519 грн;
- Греція – тур на одного обійдеться від 9 079 грн, для двох дорослих з дитиною – від 27 998 грн;
- Болгарія – відпочинок на одного стартуватиме від 7 697 грн; автобусна поїздка для двох дорослих з дитиною обійдеться від 17 865 грн. Поїхати туди можна з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва;
- Чорногорія – подорож на одного літаком стартує від 13 474 грн, автобусом — від 8 489 грн; відпочинок для двох дорослих з дитиною обійдеться від 47 590 грн.
Зверніть увагу. Усі ціни актуальні на дату публікації при розміщенні у двомісних номерах та можуть змінюватися.
"Ціни на оксамитовий сезон, що починається у вересні, збільшаться приблизно на 15-40% за всіма цими напрямками, окрім Болгарії. За цим напрямком навпаки очікуємо зниження ціни на 15%, оскільки клімат в країні більше схожий на український і, відповідно, сезон морського відпочинку у вересні вже наближається до завершення", – додають аналітики Join UP!
Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном, відзначають в компанії.
Нагадаємо, українці все частіше обирають відпочинок на природі. Один із найцікавіших варіантів провести вихідні із дітьми за містом – вирушити на плантації, де можна ласувати полуницею та збирати ягоди з кущів. Пропонуємо почитати, куди можна поїхати збирати полуницю за містом.
Також ми писали про парки та етнокомплекси, де можна недорого відпочити поблизу Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.