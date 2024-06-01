Плани на літо. Де українці будуть відпочивати за кордоном та скільки коштують тури

Попри війну, українці продовжують планувати відпочинок – хоча б для того, щоб кілька днів перепочити й перезавантажитися. Попит на закордонний відпочинок далекий від "довоєнного", але динаміка по бронюваннях позитивна, стверджують фахівці ринку.

Як і по яких напрямках українці планують літні мандрівки за кордон та скільки зараз коштують путівки, в коментарі РБК-Україна розповідають фахівці туроператора Join UP!

П'ятірка популярних напрямків, куди їдуть українці

"Динаміка попиту на відпочинок за кордоном зберігається позитивна. До показників 2021 року ще далеко, але в порівнянні з попереднім ми бачимо зростання бронювань на рівні 30%. Українцям потрібно перезавантаження, щоб зберігати сили довгостроково, а мандрівки – одна з кращих можливостей побути в безпеці й отримати нові враження", – відзначають в туристичній компанії.

За даними внутрішньої статистики Join UP!, до п'ятірки найпопулярніших напрямків для відпочинку у період з червня по серпень входять:

Н езмінні лідери – Туреччина та Єгипет . Країни відрізняються кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". Обидва напрямки пропонують цікаву екскурсійну програму, що додає відчуття новизни мандрівникам, які відпочивають на цих курортах не вперше;

. Країни відрізняються кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". Обидва напрямки пропонують цікаву екскурсійну програму, що додає відчуття новизни мандрівникам, які відпочивають на цих курортах не вперше; Серед європейських курортів українці частіше вибирають Грецію (затребувані екскурсії та природні локації Криту), Болгарію (задовго до повномасштабного вторгнення – улюблений автобусний напрямок для дитячого відпочинку) та Чорногорію (частіше подорожують ті, хто любить поїздити країною).

Фото: Єгипет разом з Туреччиною зберігають позиції незмінних лідерів у вподобаннях українських туристів (unsplash.com)

Скільки коштує відпочинок за кордоном у червні

Ціновий діапазон на літній відпочинок за цими напрямками у червні:

Туреччина – соло-поїздка літаком коштуватиме від 8 700 грн і автобусом — від 8 933 грн, авіатур для двох дорослих з дитиною – від 22 406 грн, автобусний – від 27 438 грн; вирушити автобусом можна з Харкова, Запоріжжя, Одеси та Києва

– соло-поїздка літаком коштуватиме від 8 700 грн і автобусом — від 8 933 грн, авіатур для двох дорослих з дитиною – від 22 406 грн, автобусний – від 27 438 грн; вирушити автобусом можна з Харкова, Запоріжжя, Одеси та Києва Єгипет – поїздка на одного стартує від 10 519 грн;

– поїздка на одного стартує від 10 519 грн; Греція – тур на одного обійдеться від 9 079 грн, для двох дорослих з дитиною – від 27 998 грн;

Болгарія – відпочинок на одного стартуватиме від 7 697 грн; автобусна поїздка для двох дорослих з дитиною обійдеться від 17 865 грн. Поїхати туди можна з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва;

Чорногорія – подорож на одного літаком стартує від 13 474 грн, автобусом — від 8 489 грн; відпочинок для двох дорослих з дитиною обійдеться від 47 590 грн.

Зверніть увагу. Усі ціни актуальні на дату публікації при розміщенні у двомісних номерах та можуть змінюватися.

"Ціни на оксамитовий сезон, що починається у вересні, збільшаться приблизно на 15-40% за всіма цими напрямками, окрім Болгарії. За цим напрямком навпаки очікуємо зниження ціни на 15%, оскільки клімат в країні більше схожий на український і, відповідно, сезон морського відпочинку у вересні вже наближається до завершення", – додають аналітики Join UP!

Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном, відзначають в компанії.