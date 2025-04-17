В родині Катерини Кухар неочікуване поповнення: "Я тепер мама в кубі" (фото)

В родині прими-балерини Катерини Кухар з’явився чотирилапий мешканець - собака Белла. Проте сама зірка про появу нового друга навіть не здогадувалася.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Кухар.

"Прокидаюсь вранці - а на мене дивиться чотирилапий, пухнастий, з очима "ти-ж-мене-не-виженеш" собака. І найцікавіше - ніхто мене ні про що не питав. Просто поставили перед фактом", - поділилася емоціями вона.

Тепер Катерина мусить дбати про тваринку, поки дітлахи в школі.

"Мої діти, звісно, молодці: об'єднались, домовились, реалізували план на всі сто. Командна робота - дванадцять балів. Я от тільки не зрозуміла, в який момент їхня самостійність перетворилась на мою відповідальність", - зізналася вона.

Донька Кухар з песиком (колаж: РБК-Україна)

Балерина жартує: стала мамою в кубі й тепер готується до нового сюрпризу - зустрічі з невісткою.

"Чекаю вже наступного етапу - приходу одразу невістки: "Знайомтесь, мамо, це Марина. Тепер вона буде жити з нами", - пожартувала вона.

Катерина розмістила серію зворушливих кадрів з песиком на руках і погодилася прийняти нового мешканця.

"Ну що ж. Белла - значить Белла. Я тепер офіційно мама в кубі. Вітаю себе. І йду вивчати, як правильно обирати повідець", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, Катерина Кухар - заслужена артистка України та прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. У 2018-му одружилася з колегою по сцені Олександром Стояновим після 10 років стосунків. Минулого року в ЗМІ ширилися чутки, що вони нібито розлучилися.

Такі припущення з'явилися після того, як партнери відписалися один від одного, а сам Стоянов назвав дружину "матір'ю своїх дітей". Балерина не підтверджує і не спростовує чутки. Вона виховує двох дітей - сина Тимура від попереднього шлюбу та спільну з чоловіком доньку Анну.