Валентинки від тварин на станції "Академік Вернадський": полярники поділилися чуттєвими фото

Любов існує не лише у світі людей, а й у світі тваринок і птахів, навіть якщо це пінгвін в Антарктиці. Українські полярники поділилися зворушливими фотографіями тварин поблизу наукової станції та розповіли, які б чуйні привітання з Днем закоханих могли б вони придумати.
Про те, як би вітали птахи і тварини свою другу половинку з Днем святого Валентина, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на прес-службу НАНЦ у Facebook.
Якби тварини святкували День святого Валентина, певно, їхні привітання були б доволі кумедними та адаптованими до реалій пташиного та тваринного життя. Однак, безумовно, теплі слова передавали б весь спектр палких почуттів.
В День святого Валентина українські полярники припустили, що саме могли б промовляти своїй другій половинці мешканці острова Галіндез, зокрема й пінгвіни. На думку прес-служби наукового центру, романтичні слова могли б бути такими:
"Мабуть, саме так могли б звучати антарктичні зізнання в коханні," - зазначили в науковому центрі. Крім цього, науковці зібрали романтичні світлини мешканців холодного континенту.
Як птахи і тварини на острові Галіндез вітають свою половинку з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/AntarcticCenter, Анна Соіна, Олександр Мацібура, Тетяна Баглай, Олександр Богомаз)
Як зазначили в науковому центрі, зворушливі світлини зробили працівники станції Анна Соіна, Олександр Мацібура, Тетяна Баглай, Олександр Богомаз.
"Милуйтеся та згадуйте своїх коханих, де вони сьогодні не були б. Адже любов - вона завжди в серці," - нагадали полярники.
Національний антарктичний науковий центр, "Академік Вернадський", розташований на острові Галіндез, що належать до архіпелагу Аргентинські острови.
Діяльність української антарктичної станції зосередження навколо проведення наукових досліджень в Західній Антарктиці. Зокрема, спостереження за поведінкою тварин допомагає відстежити зміни клімату та прогнозувати швидкість глобального потепління.
Нині наукова станція забезпечена власною інфраструктурою, тому впродовж цілого року в антарктичному центрі можуть працювати 12-14 полярників. Відомо, що наукова база була заснована британцями, в період експедиції в 1934-1937 років.
Спершу наукова база виконувала роль метеорологічної обсерваторії та була розташована на острові Вінтер. На мис Марина острова Галіндез станцію перенесли в 1954 році.
Тоді науковий центр називався "Фарадей", а свою сучасну назву отримав в процесі передачі Україні британцями. Передача станцій тривала з 1994 року до лютого 1996 року та стала жестом доброї волі британського уряду.
До речі, нещодавно ми писали про те, що полярники показали відео пінгвінів з рідкісною кількістю пташенят.
А також розповідали про те, як минає день українського полярника.