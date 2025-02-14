Валентинки від тварин на станції "Академік Вернадський": полярники поділилися чуттєвими фото

Як вітають тварини в Антарктиці другу половинку

Якби тварини святкували День святого Валентина, певно, їхні привітання були б доволі кумедними та адаптованими до реалій пташиного та тваринного життя. Однак, безумовно, теплі слова передавали б весь спектр палких почуттів.

В День святого Валентина українські полярники припустили, що саме могли б промовляти своїй другій половинці мешканці острова Галіндез, зокрема й пінгвіни. На думку прес-служби наукового центру, романтичні слова могли б бути такими:

"У мене від тебе - криль танцює в животику"

"Я втік до тебе від найшвидшого леопарда"

"Сьогодні ця крижина - тільки наша"

"Дістану для тебе найсмачнішу рибку з океану"

"Хочу, щоб наші пташенята були схожі на тебе"

"Мабуть, саме так могли б звучати антарктичні зізнання в коханні," - зазначили в науковому центрі. Крім цього, науковці зібрали романтичні світлини мешканців холодного континенту.



Як птахи і тварини на острові Галіндез вітають свою половинку з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/AntarcticCenter, Анна Соіна, Олександр Мацібура, Тетяна Баглай, Олександр Богомаз)

Як зазначили в науковому центрі, зворушливі світлини зробили працівники станції Анна Соіна, Олександр Мацібура, Тетяна Баглай, Олександр Богомаз.

"Милуйтеся та згадуйте своїх коханих, де вони сьогодні не були б. Адже любов - вона завжди в серці," - нагадали полярники.

Що відомо про українську антарктичну станцію

Національний антарктичний науковий центр, "Академік Вернадський", розташований на острові Галіндез, що належать до архіпелагу Аргентинські острови.

Діяльність української антарктичної станції зосередження навколо проведення наукових досліджень в Західній Антарктиці. Зокрема, спостереження за поведінкою тварин допомагає відстежити зміни клімату та прогнозувати швидкість глобального потепління.

Нині наукова станція забезпечена власною інфраструктурою, тому впродовж цілого року в антарктичному центрі можуть працювати 12-14 полярників. Відомо, що наукова база була заснована британцями, в період експедиції в 1934-1937 років.

Спершу наукова база виконувала роль метеорологічної обсерваторії та була розташована на острові Вінтер. На мис Марина острова Галіндез станцію перенесли в 1954 році.

Тоді науковий центр називався "Фарадей", а свою сучасну назву отримав в процесі передачі Україні британцями. Передача станцій тривала з 1994 року до лютого 1996 року та стала жестом доброї волі британського уряду.