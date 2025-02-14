Валентинки от животных на станции "Академик Вернадский": полярники поделились чувственными фото

Любовь существует не только в мире людей, но и в мире животных и птиц, даже если это пингвин в Антарктике. Украинские полярники поделились трогательными фотографиями животных вблизи научной станции и рассказали, какие бы чуткие поздравления с Днем влюбленных могли бы они придумать.
О том, как бы поздравляли птицы и животные свою вторую половинку с Днем святого Валентина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу НАНЦ в Facebook.
Если бы животные праздновали День святого Валентина, вероятно, их поздравления были бы довольно забавными и адаптированными к реалиям птичьей и животной жизни. Однако, безусловно, теплые слова передавали бы весь спектр пылких чувств.
В День святого Валентина украинские полярники предположили, что именно могли бы говорить своей второй половинке жители острова Галиндез, в том числе и пингвины. По мнению пресс-службы научного центра, романтические слова могли бы быть такими:
"Пожалуй, именно так могли бы звучать антарктические признания в любви", - отметили в научном центре. Кроме этого, ученые собрали романтические фотографии жителей холодного континента.
Как птицы и животные на острове Галиндез поздравляют свою половинку с Днем святого Валентина (фото: facebook.com/AntarcticCenter, Анна Соина, Александр Мацибура, Татьяна Баглай, Александр Богомаз)
Как отметили в научном центре, трогательные фотографии сделали работники станции Анна Соина, Александр Мацибура, Татьяна Баглай, Александр Богомаз.
"Любуйтесь и вспоминайте своих любимых, где они сегодня не были бы. Ведь любовь - она всегда в сердце", - напомнили полярники.
Национальный антарктический научный центр "Академик Вернадский", расположенный на острове Галиндез, принадлежащих к архипелагу Аргентинские острова.
Деятельность украинской антарктической станции сосредоточена вокруг проведения научных исследований в Западной Антарктике. В частности, наблюдение за поведением животных помогает отследить изменения климата и прогнозировать скорость глобального потепления.
Сейчас научная станция обеспечена собственной инфраструктурой, поэтому в течение целого года в антарктическом центре могут работать 12-14 полярников. Известно, что научная база была основана британцами, в период экспедиции в 1934-1937 годов.
Сперва научная база выполняла роль метеорологической обсерватории и была расположена на острове Винтер. На мыс Марина острова Галиндез станцию перенесли в 1954 году.
Тогда научный центр назывался "Фарадей", а свое современное название получил в процессе передачи Украине британцами. Передача станций длилась с 1994 года до февраля 1996 года и стала жестом доброй воли британского правительства.
Кстати, недавно мы писали о том, что полярники показали видео пингвинов с редким количеством птенцов.
А также рассказывали о том, как проходит день украинского полярника.