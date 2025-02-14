Валентинки от животных на станции "Академик Вернадский": полярники поделились чувственными фото

Как поздравляют животные в Антарктике вторую половинку

Если бы животные праздновали День святого Валентина, вероятно, их поздравления были бы довольно забавными и адаптированными к реалиям птичьей и животной жизни. Однако, безусловно, теплые слова передавали бы весь спектр пылких чувств.

В День святого Валентина украинские полярники предположили, что именно могли бы говорить своей второй половинке жители острова Галиндез, в том числе и пингвины. По мнению пресс-службы научного центра, романтические слова могли бы быть такими:

"У меня от тебя - криль танцует в животике"

"Я убежал к тебе от самого быстрого леопарда"

"Сегодня эта льдина - только наша"

"Достану для тебя самую вкусную рыбку из океана"

"Хочу, чтобы наши птенцы были похожи на тебя"

"Пожалуй, именно так могли бы звучать антарктические признания в любви", - отметили в научном центре. Кроме этого, ученые собрали романтические фотографии жителей холодного континента.



Как птицы и животные на острове Галиндез поздравляют свою половинку с Днем святого Валентина (фото: facebook.com/AntarcticCenter, Анна Соина, Александр Мацибура, Татьяна Баглай, Александр Богомаз)

Как отметили в научном центре, трогательные фотографии сделали работники станции Анна Соина, Александр Мацибура, Татьяна Баглай, Александр Богомаз.

"Любуйтесь и вспоминайте своих любимых, где они сегодня не были бы. Ведь любовь - она всегда в сердце", - напомнили полярники.

Что известно об украинской антарктической станции

Национальный антарктический научный центр "Академик Вернадский", расположенный на острове Галиндез, принадлежащих к архипелагу Аргентинские острова.

Деятельность украинской антарктической станции сосредоточена вокруг проведения научных исследований в Западной Антарктике. В частности, наблюдение за поведением животных помогает отследить изменения климата и прогнозировать скорость глобального потепления.

Сейчас научная станция обеспечена собственной инфраструктурой, поэтому в течение целого года в антарктическом центре могут работать 12-14 полярников. Известно, что научная база была основана британцами, в период экспедиции в 1934-1937 годов.

Сперва научная база выполняла роль метеорологической обсерватории и была расположена на острове Винтер. На мыс Марина острова Галиндез станцию перенесли в 1954 году.

Тогда научный центр назывался "Фарадей", а свое современное название получил в процессе передачи Украине британцами. Передача станций длилась с 1994 года до февраля 1996 года и стала жестом доброй воли британского правительства.