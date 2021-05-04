Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям

Как и когда надо вакцинироваться от дифтерии, краснухи и других заболеваний? Это вопрос, который часто беспокоит молодых родителей.
Врачи из Черновицкого областного Центра Общественного здоровья дали несколько советов украинцам, которые недавно стали родителями, относительно прививок их детей.
Избежать этих заболеваний можно при условии вакцинации. Для этого в возрасте 12 месяцев и 6 лет ребенка нужно прививать трехкомпонетной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет одновременно от трех заболеваний. К слову, во взрослом возрасте врачи советуют ревакцинироваться, чтобы закрепить эффективность вакцины.
Вакцина КПК входит в Национальный календарь прививок, поэтому за нее не нужно платить. Все, что необходимо сделать - посетить своего семейного врача и записаться на прививку.
"Если по каким-то причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к семейному врачу", - советуют специалисты.
Эти заболевания тоже профилактируются вакцинами. Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).
Что делать, если в детстве не вакцинировался от дифтерии и столбняка?
Если в детстве вы не вакцинировались или неизвестно, вакцинированы или нет, стоит немедленно получить необходимую защиту от этих опасных болезней.
Если ранее не вакцинировались от дифтерии и столбняка, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.
Напомним, что столбняк передается при контакте со спорами бактерий, живущих в почве и кишечном тракте животных. Риск смерти довольно высок.
Симптомы столбняка:
Возбудителем дифтерии является дифтерийная палочка. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Может поражать сердечно-сосудистую и нервную систему, почки.
Симптомы дифтерии:
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