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Нужно делать каждые 10 лет: украинцам рассказали о бесплатных обязательных прививках

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 16:41
Нужно делать каждые 10 лет: украинцам рассказали о бесплатных обязательных прививках Фото: От каких болезней можно сделать бесплатную прививку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам рассказали, на прививки от каких болезней они могут рассчитывать абсолютно бесплатно.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в своем официальном Telegram-канале.

Какие бесплатные прививки можно сделать ребенку

В соответствии с календарем обязательной вакцинации ребенку можно сделать прививки от 10 болезней. Среди них: туберкулез, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит, краснуха, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция.

Какие прививки бесплатны для взрослого

Взрослый человек может абсолютно бесплатно получить прививку от дифтерии и столбняка. Они делаются каждые 10 лет.

Также сейчас бесплатной является прививка от коронавируса.

Прививка от бешенства - тоже бесплатная.

Вакцина против бешенства также закупается государством, но она делается по мере необходимости. Например, те, кто получил травму от животного с подозрением на бешенство или подтвержденным бешенством необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Врач определит, нужно ли делать прививку.

Отмечается, что пациент может сделать бесплатно прививку в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у частных врачей, которые подписали договор с НСЗУ. Главное условие - декларация с врачом.

Как мы писали ранее, Ляшко назвал украинцам еще один способ быстро вакцинироваться.

Читайте также, что инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными дозами вакцины.

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