Коли вакцинувати дітей від дифтерії та краснухи: поради молодим батькам

Кір, паротит та краснуха

Уникнути цих захворювань можна за умови вакцинації. Для цього у віці 12 місяців та 6 років дитину потрібно щеплювати трикомпонетною вакциною КПК, яка забезпечує імунітет водночас від трьох захворювань. До слова, у дорослому віці лікарі радять ревакцинуватися, щоб закріпити ефективність вакцини.

Вакцина КПК входить до Національного календаря щеплень, тому за неї не потрібно платити. Все, що необхідно зробити - відвідати свого сімейного лікаря та записатися на щеплення.

"Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до сімейного лікаря", - радять медики.



Правець і дифтерія

Ці захворювання теж профілактуються вакцинами. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація дітей, згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація дорослих (кожні 10 років).

Що робити, якщо у дитинстві не вакцинувався від дифтерії та правця?

Якщо в дитинстві не вакцинувалися або невідомо, вакциновані чи ні, варто негайно отримати необхідний захист від цих небезпечних хвороб.

Якщо раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М - спочатку перша доза, через місяць - друга, через 6 місяців після другої - третя.



Нагадаємо, що правець передається при контакті зі спорами бактерій, що живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Ризик смерті доволі високий.

Симптоми правця:

стиснення щелеп,

м’язові спазми,

болісна напруга у всьому тілі,

проблеми з ковтанням,

лихоманка та надмірне потовиділення тощо.

Збудником дифтерії є дифтерійна паличка. Ця хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Може вражати серцево-судинну та нервову систему, нирки.

Симптоми дифтерії: