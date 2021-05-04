Коли вакцинувати дітей від дифтерії та краснухи: поради молодим батькам

Як і коли треба вакцинуватися від дифтерії, краснухи та інших захворювань? ЦЕ питання, яке часто турбує молодих батьків.
Лікарі з Чернівецького обласного Центру Громадського здоров'я дали кілька порад українцям, які нещодавно стали батьками, щодо щеплень їхніх дітей.
Уникнути цих захворювань можна за умови вакцинації. Для цього у віці 12 місяців та 6 років дитину потрібно щеплювати трикомпонетною вакциною КПК, яка забезпечує імунітет водночас від трьох захворювань. До слова, у дорослому віці лікарі радять ревакцинуватися, щоб закріпити ефективність вакцини.
Вакцина КПК входить до Національного календаря щеплень, тому за неї не потрібно платити. Все, що необхідно зробити - відвідати свого сімейного лікаря та записатися на щеплення.
"Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до сімейного лікаря", - радять медики.
Ці захворювання теж профілактуються вакцинами. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація дітей, згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація дорослих (кожні 10 років).
Що робити, якщо у дитинстві не вакцинувався від дифтерії та правця?
Якщо в дитинстві не вакцинувалися або невідомо, вакциновані чи ні, варто негайно отримати необхідний захист від цих небезпечних хвороб.
Якщо раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М - спочатку перша доза, через місяць - друга, через 6 місяців після другої - третя.
Нагадаємо, що правець передається при контакті зі спорами бактерій, що живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Ризик смерті доволі високий.
Симптоми правця:
Збудником дифтерії є дифтерійна паличка. Ця хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Може вражати серцево-судинну та нервову систему, нирки.
Симптоми дифтерії:
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