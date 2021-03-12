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Вакцинация от коронавируса и потенция: медики ответили на важный вопрос

Автор: Анна Шиканова

Врачи рассказали, может ли влиять вакцинация от коронавируса на потенцию и объяснили, что в одной дозе препарата содержится минимальное количество вируса.

О том, может ли вакцина повлиять на мужскую потенцию, врачи рассказали в эфире канала "Украина 24".

Экс-директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита считает, что мужчинам бояться не стоит и вакцинация на потенцию не повлияет. Более опасным для мужского здоровья может оказаться само заболевание.

"Не влияет. На данный момент есть исследование по коронавирусу, которое говорит о том, что действительно может быть потенциальное влияние на яички у мужчин, из-за этого именно заболевание коронавирусом является более серьезным, чем вакцинация. Вакцина – это дозированное количество вируса, которая не вызывает таких осложнений", - отметил медик.

А вот семейный врач Вита Олещенко порекомендовала пациентам с нарушениями обратиться за консультацией к профильному специалисту.

"Если пациент жалуется на эректильную функцию, он будет направлен к урологу, который проведет специальное обследование. Я уверена, что постковидный синдром будет внесен в международный классификатор болезней, и это будет выглядеть как отдельный диагноз", - посетовала медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ольга Голубовская назвала самую большую опасность британского штамма коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что врач дал объяснение, почему коронавирусом начали заражаться те, кто ранее им не болел.

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Новости Украины вакцинациявакцина от коронавируса
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