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Уровень смертности выше: Голубовская назвала главную опасность нового штамма коронавируса

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 13:47
Уровень смертности выше: Голубовская назвала главную опасность нового штамма коронавируса Голубовская назвала главную опасность нового штамма коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медики и ученые всего мира обсуждают новые штаммы коронавируса, которые стали очень быстро распространяться во многих странах. Самое большое беспокойство вызывает "британский" штамм, так как он более заразный и смертоносный.

О новом штамме коронавируса рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано.

"Только вчера обсуждали с коллегами, что, учитывая такое большое количество тяжелых больных, вероятно, британский вариант все-таки не только легче передается, но и более смертоносен. И вот подошло исследование, это подтверждающее – уровень смертности от варианта В.1.1.7. заметно выше, чем от других вариантов", - написала украинский инфекционист.

Она добавила, что риски умереть от "британского" штамма намного выше, но вот с чем именно это связано – пока неизвестно.

"Коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 составил 1,64, по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса. Результаты этого исследования дополняют предыдущие доказательства связи инфекции с вариантом вируса B.1.1.7 и повышенным риском смерти от COVID-19. Точные механизмы, лежащие в основе высокой смертности от варианта B.1.1.7, все еще не ясны, но могут быть связаны с более высокими уровнями репликации вируса и более активным его распространением", - объяснила медик.

Напомним, ранее мы писали о том, что вакцинироваться от коронавируса можно вне очереди и объясняли, кто может попасть в список.

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