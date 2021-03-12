Год пандемии COVID-19: почему сейчас заражаются те, кто не болел до этого

В Украине с каждым днем увеличивается статистика заболевших коронавирусом. Многие люди, не заболевшие на протяжении года, именно сейчас заражаются. Это происходит из-за быстрой мутации COVID-19 и абсолютной беспомощности противоэпидемических мероприятий.

Медик отметил, что прошел год с начала пандемии и многие поняли, что она очень серьезная и пока нет надежд на ее быстрое завершение. Дубровский полагает, что сейчас многие не заболевшие до этого люди, заражаются из-за быстрой мутации коронавируса и новых штаммов. Врач отмечает, что судя по всему переболеют все.

"Скорее всего из-за успешной мутации вируса и абсолютной беспомощности противоэпидемических мероприятий. Ни контроль на границах (самое важное), ни карантины, ни индивидуальные средства защиты не способны остановить коронавирус. Даже грипп исчез в этом году. Что весьма удивительно. А ковид - нет. И похоже, что переболеют все. За исключением тех, у кого потрясающий иммунитет или природная невосприимчивость к такого рода вирусам", - отметил Дубровский.

По словам врача, вскоре у людей появится иммунитет к вирусу, этой защиты хватит на год.

"Жизнь не в стерильных условиях, не в изоляции от этого живого мира. Появился новый вирус, скоро у большинства появится и иммунитет к нему. Огромная масса переболевших этому прекрасное подтверждение. Им уже легче. Бояться и переживать больше не надо. По нашим наблюдениям и полученным данным – защиты на год хватает. А дальше жизнь покажет", - пишет доктор.

Также Дубровский призывает украинцев ни в коем случае не паниковать, а радоваться, что вирус сделал нас еще сильнее.