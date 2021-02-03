Вакцинация от COVID-19: сколько в Украине будет кабинетов прививок и мобильных бригад

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в соответствии с Национальным планом, для чего в стране развернут мобильные бригады, кабинеты и центры прививок.

Об этом 3 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам чиновника, необходимая инфраструктура для вакцинации в Украине уже готова.

Так, в целом в стране будет работать 500 мобильных бригад, причем первые 50 из них заработают уже в феврале во всех регионах Украины.

Также должны развернуть 1500 кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах.

"В целом будут работать более 4 тысяч кабинетов прививок по всей стране", - отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина заявил, что в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech, и в феврале-начале марта мы ожидаем значительно большие поставки вакцин.

"Всем, кто захочет сделать бесплатное прививки, такую возможность предоставят в соответствии с Национальным планом вакцинации. Инфраструктура для самого процесса вакцинации уже подготовлена и будет разворачиваться постепенно", - сказал премьер.

Видео: Шмыгаль рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее в Минздраве Украины рассказали, когда можно будет сделать платную прививку от COVID-19.

Напомним, что в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от сроков поставки препарата против COVID-19.