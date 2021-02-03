Вакцинація від COVID-19: скільки в Україні буде кабінетів щеплень і мобільних бригад

Вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме відповідно до Національного плану, для чого в країні розгорнуть мобільні бригади, кабінети та центри щеплень.

Про це 3 лютого заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами чиновника, необхідна інфраструктура для вакцинації в Україні вже готова.

Так, в цілому в країні буде працювати 500 мобільних бригад, причому перші 50 з них запрацюють вже в лютому у всіх регіонах України.

Також повинні розгорнути 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах.

"В цілому працюватимуть понад 4 тисячі кабінетів щеплень по всій країні", - зазначив Шмигаль.

Глава Кабміну заявив, що в найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech, і в лютому-на початку березня ми очікуємо значно більші поставки вакцин.

"Всім, хто захоче зробити безкоштовне щеплення, таку можливість нададуть згідно з Національним планом вакцинації. Інфраструктура для самого процесу вакцинації вже підготовлена і буде розгортатися поступово", - сказав прем'єр.

Відео: Шмигаль розповів, як буде проходити вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше в МОЗ України розповіли, коли можна буде зробити платне щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, що в МОЗ анонсували старт масової вакцинації українців від 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від строків поставки препарату проти COVID-19.