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В Минздраве рассказали, когда можно будет сделать платную прививку от COVID-19

Среда 20 января 2021 10:09
В Минздраве рассказали, когда можно будет сделать платную прививку от COVID-19
В Минздраве рассказали о прививке от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля месяца. Вначале абсолютно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных. Всех, кто привился от COVID-19, собираются заносить в специальную электронную базу. Когда на международном уровне появятся паспорта вакцинации, украинские врачи смогут выдавать справки о прививках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24". Медик отметил, что за деньги получить прививку в частных структурах можно будет во втором полугодии 2021 года, но государство заинтересовано привить всех граждан бесплатно.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех категорий населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021, но и то не факт", - отметил Ляшко.

Напомним, что вакцинация от коронавируса предполагает две дозы введения препарата. Уже в феврале Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. В первую очередь будут прививать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Как мы ранее писали, ученые сделали новое заявление об иммунитете от коронавируса.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ученые опровергли миф о коллективном иммунитете от коронавируса.


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