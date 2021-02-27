Вакцина ускорит эволюцию коронавируса: ученые назвали главную опасность прививок

Что происходит с заражаемостью в разных странах

Текущие меры недостаточны для остановки экспоненциального распространения новых вариантов, считает физик Мейер-Германн. Он проанализировал все возможные предположения относительно новых вариантов. Дополнительно, рассчитал, как они могут повлиять на развитие инфекций в дальнейшем.

В Израиле ученые пришли к выводу, что вирус может избежать даже агрессивной кампании по вакцинации. Есть подозрение, что он теперь атакует детей, подростков и молодых людей (в Израиле, больше 50 тысяч случаев, больше чем в первых двух волнах). Иерусалим теперь хочет вакцинировать и детей до 16 лет, став первой такой страной.

В Италии по данным исследования зараженных в городе Корцано, около 60% зараженных новым вариантом – дети начальной школы. Австрия добавляет, что они заражаются на одном уровне со взрослыми.

Институт Роберта Коха, немецкий центр по контролю заболеваний, сообщал данные, которые быстро менялись. Сначала доля британского варианта составляла в Германии менее 5,6%. Через неделю она выросла до 11,2%, затем – до 20%.

По последним данным британская версия коронавируса очень заразна. 10 инфицированных могут передать вирус 13 другим. Оценить таким образом заразность южноафриканского или американского штамма пока сложно.

"Таким образом, количество случаев удваивается каждые две недели", – объясняет физик Виола Призман.

Динамика заражаемости коронавирусом в сутки во всем мире (скриншот: worldometers.info)

Вакцина ускорит эволюцию коронавируса

Бразильский и южноафриканский варианты способны привести к развитию болезни у тех людей, которые ранее перенесли "обычный" коронавирус. Кроме того, эффективность вакцины против этих штаммов существенно ниже.

Специалисты считают, что ослабление карантинных ограничений только способствует распространению новых вариантов мутаций. И с каждой репликацией, есть угроза появления нового штамма. В большинстве своем, они не вредят людям, но некоторые – очень опасны или даже более устойчивы к вакцинам. Но опасность не только в этом, предупреждают эпидемиологи.

"На самом деле, есть парадокс: чем больше людей вакцинировано, тем больше шанс появления новых вариантов, к которым вакцины будут не так эффективны. И это может ускорить эволюцию вируса. Вирусы эволюционируют, чтобы выжить, это совершенно естественный процесс. Если этого не принимать и не признавать, вы никогда не будете с ними эффективно бороться", – предупредил инфекционист из Дублина Патрик Меллон.