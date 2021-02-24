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Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 13:56
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик В Украине стартовала вакцинация от коронавируса (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине началась вакцинация от коронавируса индийской Covishield. Первым был привит врач Евгений Горенко в Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко на своей странице в Facebook.

Чиновник опубликовал снимок с медиком, который первым получил дозу вакцини.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаниматолог из города Черкассы, который работает в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы", - пишет Скичко.

Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик

Евгений Горенко первым получил прививку от коронавируса (фото: facebook.com/AleksandrSkichko)

Отметим, что Черкасская область первой получила 16 200 доз, которых достаточно для вакцинирования 8 100 человек. Мобильная бригада уже получила первые сто доз для вакцинации медиков области. 100 прививок - это максимальное количество доз, которое бригада может провести за день.

Александр Скичко отметил, что специалисты строго следят за температурным режимом для хранения вакцины - от +2° до +8° С. Кроме того, он подчеркнул, что вакцинация является добровольной и бесплатной.

Вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов:

  • Прививки получат медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.
  • Люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработников).
  • Люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях.
  • Люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.
  • Все остальные категории населения.

23 февраля Украина получила первую партию вакцины от коронавируса - 500 тысяч доз - разработки англо-шведской компании AstraZeneca, которую изготовляет крупнейший мировой производитель вакцин - индийский Serum Institute. Этот препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield.

Ранее в Православной церкви Украины также высказали свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.

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