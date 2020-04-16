Вакцина от коронавируса может появится уже до конца лета: что известно

Коронавирус в Украине был диагностирован у 3764 человек. Всего в мире инфицировано COVID-19 более двух миллионов человек, из которых почти 500 тысяч человек выздоровели, а 137 тысяч скончались.

Ученые всего мира проводят исследования и испытания вакцин от коронавируса и по данным ВОЗ, в разработке сейчас находится более 70 вакцин. Как сообщил глава организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, три вакцины на данный момент находятся в стадии клинических испытаний.

"Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четырех препаратов и комбинаций препаратов", - говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

В Италии ученые заявили о разработке своей вакцины и отметили, что планируют провести клинические испытания уже в апреле. Как сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, компания Irbm планирует закончить разработку своей вакцины до сентября и уже осенью 2020 года она появится в доступе.

"Сегодня происходит гонка между временем и учеными, исследователями и врачами во всем мире, чтобы найти вакцину. Но каждая страна идет сама по себе, нет координации, а значит, существует риск, что время для изготовления вакцины станет длиннее. Нам нужно объединить все лучшие умы, лучших мировых ученых, собрать их вокруг стола и заставить их работать вместе", - отметил чиновник.

А в Украине тем временем провели социологический опрос на тему, стоит ли продолжать карантин до лета. По данным Социологической группы "Рейтинг", 70% поддерживают продление карантинных мер в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня.

Стоит отметить, что 23% опрошенных высказались против продления карантина, еще 7% - воздержались.

Кроме того, 80% респондентов поддержали возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, а 75% - на майские праздники.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса.