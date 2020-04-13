ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса: найдены антитела

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 13:29
Ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса: найдены антитела
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Ученые выделили антитела к коронавирусу COVID-19 из крови заболевших

Коронавирус COVID-19 в мире поразил более 1,8 человек, больше 114 тысяч из них - умерло. Ведущие ученые со всего мира работают над изобретением вакцины и лекарства от болезни. Что известно о новшествах в противокоронавирусной борьбе - в материале Styler.

Так, ученые из Южной Кореи обнаружили 38 антител - они могут нейтрализовать коронавирус. Такие свойства антител могут использовать в дальнейшем при лечении пациентов с COVID-19.

Антитела удалось вывести из крови пациентов с коронавирусом в ходе лабораторных исследований, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

В скором времени ученые собираются провести ряд тестов, чтобы подтвердить положительный эффект антител. Пока что испытания будут проводиться на животных.

А вот японские ученые пришли к выводу, что препарат нельфинавир может блокировать размножение штамма вируса SARS-CoV-2 (возбудителя CОVID-19), пишет Kommersant. Нельфинавир - это антиретровирусный препарат, что используется при лечении ВИЧ в сочетании с другими подобными лекарствами.

Ранее польские ученые также заявили, что обнаружили вещество, которое может блокировать части белка коронавируса.

Напомним, что врачи рассказали, без каких дополнительных средств защитная маска против COVID-19 не работает.

В США жертвами коронавируса стали 22 тыс. человек В Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, еще двое умерли
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь