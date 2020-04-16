Вакцина від коронавіруса може з'явиться вже до кінця літа: що відомо

Коронавірус в Україні був діагностований у 3764 людини. Всього у світі інфіковано COVID-19 понад два мільйони осіб, з яких майже 500 тисяч осіб одужали, а 137 тисяч померли.

Вчені всього світу проводять дослідження і випробування вакцин від коронавірусу і за даними ВООЗ, у розробці зараз знаходиться більше ніж 70 вакцин. Як повідомив голова організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус, три вакцини на цей час знаходяться у стадії клінічних випробувань.

"Понад 90 країн приєдналися або проявили інтерес до участі в Solidarity Trial, і понад 900 пацієнтів вже зареєстровані для оцінки безпеки та ефективності чотирьох препаратів та їх комбінацій препаратів", - йдеться у повідомленні ВООЗ в Twitter.

В Італії вчені заявили про розробку своєї вакцини та зазначили, що планують провести клінічні випробування вже у квітні. Як повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, компанія Irbm планує закінчити розробку своєї вакцини до вересня і вже восени 2020 року вона з'явиться у доступі.

"Сьогодні відбуваються перегони між часом і вченими, дослідниками та лікарями у всьому світі, щоб знайти вакцину. Але кожна країна йде сама по собі, немає координації, а значить, існує ризик, що час для виготовлення вакцини стане довшим. Нам потрібно об'єднати всі кращі уми, кращих світових вчених, зібрати їх навколо столу і змусити їх працювати разом", - зазначив чиновник.

А в Україні тим часом провели соціологічне опитування на тему, чи варто продовжувати карантин до літа. За даними Соціологічної групи "Рейтинг", 70% підтримують продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня.

Варто відзначити, що 23% опитаних висловилися проти продовження карантину, ще 7% - утрималися.

Крім того, 80% респондентів підтримали можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, а 75% - на травневі свята.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про прорив в лікуванні коронавірусу.