Вакарчук жестко проехался по "Кварталу 95"

На скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки резко и довольно жестко отреагировал Святослав Вакарчук. На своей странице в Facebook лидер рок-группы "Океан Ельзы" и народный депутат назвал номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, показанный в "Вечернем Квартале", "дном".

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - лаконично высказался Вакарчук.

Скриншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях украинцы в большинстве своем согласны с культовым музыкантом. Правда, некоторые юзеры остерегаются, что пародийный номер "Квартала 95" и национального хора, который, к слову, финансируется за счет налогоплательщиков, может еще быть не самым дном...

Здається мені, що ця історія - це не просто дно, а початок нового дна.

Саме той момент, коли знизу постукали...

Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично

Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.

Не будьте так уверены, они и его пробьют.

З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.

А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?

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Напомним, студия "Квартал 95" в очередной раз попала в громкий скандал за то, что спела "шуточную" песню про сгоревший дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В песне, которую Евгений Кошевой и артисты Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки исполнили в последнем выпуске "Вечернего Квартала", есть такие слова, как: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019