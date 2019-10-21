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Вакарчук жорстко проїхався по "Кварталу 95"

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Вакарчук різко висловився про скандальний номер "Кварталу 95" та хору Верьовки

На скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки різко і досить жорстко відреагував Святослав Вакарчук. На своїй сторінці у Facebook лідер рок-групи "Океан Ельзи" та народний депутат назвав номер про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, показаний у "Вечірньому Кварталі", "дном".

"Історія з і Кварталом хором - дно. Крапка", - лаконічно висловився Вакарчук.

Скріншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В коментарях українці в більшості своїй згодні з культовим музикантом. Правда, деякі юзери остерігаються, що пародійний номер "Кварталу 95" та національного хору, який, до речі, фінансується за рахунок платників податків, може бути не самим дном...

  • Здається мені, що ця історія - це не просто дно, а початок нового дна.
  • Саме той момент, коли знизу постукали...
  • Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично
  • Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.
  • Не будьте так уверены, они и его пробьют.
  • З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
  • А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, студія "Квартал 95" в черговий раз потрапила в гучний скандал через те, що заспівала "жартівливу" пісню про згорілий будинок колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої. У пісні, яку Євген Кошовий та артисти Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки виконали у останньому випуску "Вечірнього Кварталу", є такі слова, як: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Пісня про Гонтареву Вечірній Квартал 2019

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