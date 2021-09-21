Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына

Святослав Вакарчук впервые стал отцом . У 46-летнего музыканта родился сын, которого назвали Иваном. При этом фронтмен группы "Океан Ельзи" заявил, что не собирается делится никакими подробностями касательно рождения сына.

Об этом он рассказал в эфире телеканала " 1+1 ".

"В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают", - заявил артист.

Отметим, что разговор с Вакарчуком состоялся 18 сентября во время бесплатного концерта группы "Океан Ельзи" во Львове. Мероприятие было посвящено 360-летию Львовского национального университета имени Ивана Франка, где учился Вакарчук, а его отец был ректором 20 лет.

Концерт прошел под открытым небом - на площади возле главного входа в университет. При этом на нем были строгие карантинные правила.

Кто избранница Вакарчука

Ходят слухи, что избранница музыканта, которая и родила ему первого сына, работает в кинопродюсерской компании Radioactive, снимающей рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

Но певец не подтвердил, но и не опроверг информацию о матери своего ребенка.