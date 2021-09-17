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Концерт Вакарчука во Львове пройдет со строгими ограничениями: что известно

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Львов, Пятница 17 сентября 2021 10:51
Концерт Вакарчука во Львове пройдет со строгими ограничениями: что известно Фото: Концерт "Океан Ельзи" пройдет со строгими ограничениями (facebook.com/okeanelzyofficia)
Автор: Анна Шиканова

Концерт "Океана Ельзи" во Львове 18 сентября проведут со строгими карантинными ограничениями. Мероприятие посвящено 360-летию Львовского национального университета имени Ивана Франка и пройдет под открытым небом – на площади возле главного входа в университет.

Какие будут строгие карантинные правила на концерте, сообщили на странице "Океана Ельзи" в Facebook.

С учетом роста заболеваемости и распоряжения мэра Львова, для желающих посетить концерт "Океана Ельзи" во Львове будут действовать такие правила:

Проход на концерт будет разрешен вакцинированным – ранее или тем, кто пройдет вакцинацию на месте перед концертом в мобильном пункте. Или же те, кто сдаст тест на коронавирус.

Доступ на площадь будут иметь:

  • Те, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или бумажный от семейного врача)
  • Негативный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до мероприятия
  • Экспресс-тест на антиген коронавируса SARS-COV-2
  • ПЦР-тест
  • Справка о получении первой дозы вакцины от COVID-19. (ВНИМАНИЕ! Если вы еще не вакцинированы, то можете сделать первую дозу прививки до вечера субботы).
  • Обязательно с собой должна быть защитная маска

"Приходите, пожалуйста, заранее, чтобы с учетом контроля безопасности комфортно пройти на площадь. С 18:00 уже будут работать контрольно-пропускные пункты, которые находятся на прилежащих улицах. Начало концерта в 20:00", - сказано в сообщении.

В комментариях добавлено, что дети и подростки могут посетить концерт вместе с родителями. От них документ о вакцинации требовать не могут, так как в Украине массовой вакцинации детей не проводят.

Концерт Вакарчука во Львове пройдет со строгими ограничениями: что известно

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве могут на карантин закрыть все школы.

А также рассказывали о том, что Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации.

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Океан Ельзи
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