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Вакарчук вперше прокоментував народження сина

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Львів, Вівторок 21 вересня 2021 08:03
Вакарчук вперше прокоментував народження сина Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Святослав Вакарчук вперше став батьком. У 46-річного музиканта народився син, якого назвали Іваном. При цьому фронтмен гурту "Океан Ельзи" заявив, що не збирається ділиться ніякими подробицями щодо народження сина.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно встати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють", - заявив артист.

Зазначимо, що розмова з Вакарчуком відбулася 18 вересня під час безкоштовного концерту гурту "Океан Ельзи" у Львові. Захід був присвячений 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався Вакарчук, а його батько був ректором 20 років.

Концерт пройшов просто неба - на площі біля головного входу до університету. При цьому на ньому були суворі карантинні правила.

Хто обраниця Вакарчука

Ходять чутки, що обраниця музиканта, яка і народила йому першого сина, працює в кінопродюсерській компанії Radioactive, що знімає реклами міжнародних брендів, кліпи і серіали.

Але співак не підтвердив, але і не спростував інформацію про матір своєї дитини.

Нагадаємо, Вакарчук розлучився з дружиною після 20 років шлюбу.

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Святослав Вакарчук Львів
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