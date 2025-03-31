Вакарчук відповів, куди витрачає зарплату за службу в ЗСУ. Це понад 300 тисяч за рік

Скільки заробляє Вакарчук та куди йдуть ці гроші

Так, артист звернувся до фанів й детально все пояснив. Він розповів, що дійсно отримує зарплату за службу в ЗСУ. Але ці кошти він не витрачає на себе.

"Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність. Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме: з моєї зп картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", - заявив Вакарчук.



Допис Вакарчука (скріншот)

Нагадаємо, згідно з інформацією, яку було оприлюднено на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, у 2024 році Вакарчук заробив на службі в ЗСУ 328 763 гривень (приблизно 27 тисяч на місяць).

Допис співака "репостнула" менеджер гурту "Океан Ельзи" та самого Вакарчука Вікторія Хоменко. Вона написала, чи має артист якісь пільги або посвідчення учасника бойових дій. А ще стало відомо, чи піде Вакарчук в політику.

"УБД не має, і не буде мати. Пільг не має і не буде мати. Ну і окремо ботофермам: вспокойтесь, нарешті, ні, не йде більше, ніколи", - написала вона.

Допис менеджерки Вакарчука (скріншот)

У коментарях не обійшлося без суперечок. Одні юзери підтримали Вакарчука та подякували за те, що він робить. Інші ж критикують тих, хто "рахує чужі гроші".

Вас може зацікавити