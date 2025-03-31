Вакарчук ответил, куда тратит зарплату за службу в ВСУ. Это более 300 тысяч за год

Сколько зарабатывает Вакарчук и куда идут эти деньги

Так, артист обратился к фанам и подробно все объяснил. Он рассказал, что действительно получает зарплату за службу в ВСУ. Но эти деньги он не тратит на себя.

"Напомню еще раз, потому что вижу есть необходимость. Моя ежемесячная зарплата военнослужащего возвращается обратно в войско на его нужды, а именно: с моей зп карты настроено автоматическое перечисление полученной суммы в фонд компетентной помощи армии "Повернись живим", - заявил Вакарчук.



Пост Вакарчука (скриншот)

Напомним, согласно информации, которая была обнародована на сайте Единого государственного реестра деклараций, в 2024 году Вакарчук заработал на службе в ВСУ 328 763 гривен (примерно 27 тысяч в месяц).

Сообщение певца "репостнула" менеджер группы "Океан Ельзи" и самого Вакарчука Виктория Хоменко. Она написала, имеет ли артист какие-то льготы или удостоверение участника боевых действий. А еще стало известно, пойдет ли Вакарчук в политику.

"УБД не имеет, и не будет иметь. Льгот не имеет и не будет иметь. Ну и отдельно ботофермам: успокойтесь, наконец, нет, не идет больше, никогда", - написала она.

Пост менеджера Вакарчука (скриншот)

В комментариях не обошлось без споров. Одни пользователи поддержали Вакарчука и поблагодарили за то, что он делает. Другие же критикуют тех, кто "считает чужие деньги".

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