Вакарчук снова уходит из Рады: поющий нардеп объяснил решение

Святослав Вакарчук решил уйти с Верховной Рады. Народный депутат и лидер "Океана Ельзи" объяснил свое решение на брифинге из Мариинского парка 11 июня, соцсети уже взрываются этим "римейком 2008-го года" и спрашивают, "будет ли третий заход".

Сам же нардеп причиной такого решения назвал то, что он уже частично выполнил свою миссию.

"Мы привели прекрасную фракцию в парламент", - сказал Вакарчук.

Вместе с тем, он отметил, что будет продолжать активно действовать для выполнения целей и задач партии.

Вакарчук объяснил, почему уходит из Рады (видео: facebook.com/GolosZmin)

Отметим, что прошлая каденция Вакарчука в Верховной Раде продлилась с сентября 2007-го по сентябрь 2008-го года. В этот раз нардеп продержался почти столько же.

Соцсети взорвались этой новостью дня, которая даже переплюнула сегодняшний антирекорд по коронавирусу в стране.

Вот это скоро будет БАБАХ. Римейк 2008 года", - написала Соня Кошкина в Telegram.

"Славик входит и выходит. Интересно, будет ли третий заход? Думаю, что после прочитанного нового произведения Фукуямы будет. Придет новое осмысление. Как говорил еще живой классик харьковского самоуправления, "Миша, начинай по новой, все х@йня", - заметил блогер Юрий Романенко.

"Мне кажется, песня "Двiчi в одну рiчку" вполне могла бы быть в песенном репертуаре С.Вакарчука", - иронизирует журналист Ольга Волкова.

"Вакарчук складе депутатський мандат. От вам і ціна політпроекту, який створений за 2 тижні до виборів. Коли вже наші люди зрозуміють, що варто бодай обирати серед професійних політиків, а не артистів, боксерів чи клоунів? Так, в нашій країні поняття політика дуже дискредитоване. Але ще нічого іншого світова демократія не придумала", - пишет общественный деятель Александр Аронец.

11 марта партия "Голос" избрала нового главу вместо Святослава Вакарчука. Ее возглавила Кира Рудык.

Напомним, что у Святослава Вакарчука недавно умер отец - Иван Вакарчук. Он был министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, а также многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франка.