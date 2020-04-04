Умер отец Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук умер (коллаж: РБК-Украина)

Иван Вакарчук скончался в возрасте 73 лет

Иван Вакарчук, отец украинского музыканта и народного депутата от партии "Голос" Святослава Вакарчука, скончался на 74-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось в субботу, 4 апреля. Трагическую новость передал народный депутат и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", написал Вятрович.

Также нардеп рассказал о заслугах ученого.

"Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссный вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе. Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно - крымскотатарском. Он был ученым высокого уровня и делал все, чтобы государство создало условия для науки в университетах.

С тех пор образование получило еще реформ к лучшему, но расшевелить эту застывшую систему смог именно Вакарчук. "Физик твердого дела" - так назвали его тогда медиа и здесь не было преувеличений", - добавил Вятрович.

Скриншот (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, был министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франка. В 2007 году получил звание Героя Украины. Иван Вакарчук - отец народного депутата, лидера партии "Голос", фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Напомним, что ранее умер ученый, который перевернул всю науку.

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