Вакарчук знову йде з Ради: співаючий нардеп пояснив рішення

Святослав Вакарчук вирішив піти з Верховної Ради. Народний депутат і лідер "Океану Ельзи" пояснив своє рішення на брифінгу з Маріїнського парку 11 червня, соцмережі вже вибухають цим "рімейком 2008-го року" і запитують, "чи буде третій захід".

Сам же нардеп причиною такого рішення назвав те, що він вже частково виконав свою місію.

"Ми привели прекрасну фракцію в парламент", - сказав Вакарчук.

Разом з тим, він зазначив, що буде продовжувати активно діяти для виконання цілей та завдань партії.

Вакарчук пояснив, чому йде з Ради (відео: facebook.com/GolosZmin)

Зазначимо, що минула каденція Вакарчука у Верховній Раді тривала з вересня 2007-го по вересень 2008-го року. Цього разу нардеп протримався майже стільки ж.

Соцмережі вибухнули цією новиною дня, яка навіть переплюнула сьогоднішній антирекорд по коронавірусу в країні.

Ось це скоро буде БАБАХ. Рімейк 2008 року", - написала Соня Кошкіна в Telegram.

"Славік входить і виходить. Цікаво, чи буде третій захід? Думаю, що після прочитаного нового твору Фукуями буде. Прийде нове осмислення. Як говорив ще живий класик харківського самоврядування, "Миша, начинай по новой, все х@йня", - зазначив блогер Юрій Романенко.

"Мені здається, пісня "Двічі в одну річку" цілком могла б бути у пісенному репертуарі С. Вакарчука", - іронізує журналіст Ольга Волкова.

"Вакарчук складе депутатський мандат. От вам і ціна політпроекту, який створений за 2 тижні до виборів. Коли вже наші люди зрозуміють, що варто бодай обирати серед професійних політиків, а не артистів, боксерів чи клоунів? Так, в нашій країні поняття політика дуже дискредитоване. Але ще нічого іншого світова демократія не придумала", - пише громадський діяч Олександр Аронець.

11 березня партія "Голос" обрала нового голову замість Святослава Вакарчука. Її очолила Кіра Рудик.

Нагадаємо, що у Святослава Вакарчука недавно помер батько - Іван Вакарчук. Він був міністром освіти і науки України у 2007-2010 роках, а також багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.