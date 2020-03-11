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Партия "Голос" избрала нового главу вместо Вакарчука

Новости » Политика     11.03.2020 - 21:31
Партия "Голос" избрала нового главу вместо Вакарчука
Фото: Кира Рудык и Святослав Вакарчук (goloszmin.org)

Новым главой партии стала Кира Рудык

Партия "Голос" избрала нового главу вместо Святослава Вакарчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщается, 11 марта состоялся съезд партии "Голос", в ходе которого выбрали нового руководителя партии - Киру Рудык.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим на лидерские позиции и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрал новым главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - заявил Вакарчук.

Рудык была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную раду.

Вакарчук остается лидером "Голоса", продолжит работать в парламенте и развивать партию.

Напомним, что Рудик - уже третий руководитель партии "Голос" за последний год.

Напомним, Святослав Вакарчук 16 мая прошлого года представил партию "Голос", с которой он пошел на парламентские выборы-2019.

27 июля во время съезда партии "Голос", ее главой стал Святослав Вакарчук. До этого партию возглавляла Юлия Клименко.

Рейтинг "Европейской солидарности" вырос, а у "Голоса" снизился, - опрос Вакарчук призвал не политизировать нормандские переговоры и поддержать президента
Новости Украины Святослав Вакарчукголос
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