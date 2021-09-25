Вакарчук сделал романтическое признание: "я поговорил с девушкой и у нас завязались отношения"

46-летний рокер вспомнил, как признавался в нежных чувствах девушке как раз в alma mater.

"Это было прямо в университете - чтобы далеко не ходить. В одной аудитории, и все было очень прилично, можно даже сказать - застенчиво", - с улыбкой поведал Вакарчук в одном из любимых львовских кафе.

Музыкант отметил, что девушка тогда ответила ему взаимностью, но роман не длился долго.

"Я поговорил с девушкой и у нас завязались отношения, однако они просуществовали недолго", - говорит артист.

Иных подробностей Святослав, традиционно избегающий разговоров с прессой на амурные темы, не стал раскрывать.

Однако Вакарчук высказался о другой своей вечной любви - родном Львове, где недавно состоялась встреча выпускников его вуза, и большой бесплатный концерт "Океан Ельзи" под его стенами.

Концерт "Океан Ельзи" во Львове (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Выступление 18 сентября прошло великолепно, а с товарищами по студенческой скамье - очень душевно.

"Я не скажу, где точно мы сидели - сняли какую-то кнайпу. Все было хорошо, но я не из тех, кто любит подвыпить. Мне лучше пить бокал вина каждый день, но так, чтобы много - такого не было", - говорит музыкант.

Вакарчук также поделился мнением, что Львов за последние 30 лет стал "безумно туристическим", хотя в городе следует больше развивать культуру, науку и искусство - именно то, чем он и славится.

Также рокер добавил, что на малой родине у него есть свои любимые места и ритуалы. Например, посетить любимое кафе, где можно полакомиться уникальным местным десертом - львовским сырником. Такую вкуснятину Святослав всегда берет с собой, когда уезжает в Киев, так как его мама подобных вещей не готовит.

"Моя мама - художница. Она не классическая мама - не консервирует и не готовит", - объяснил музыкант.