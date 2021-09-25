Вакарчук зробив романтичне зізнання: "я поговорив із дівчиною і в нас зав’язались стосунки"

46-річний рокер згадав, як зізнавався в ніжних почуттях дівчині якраз в alma mater.

"Це було прямо в університеті - щоб далеко не ходити. В одній аудиторії, і все було дуже пристойно, можна навіть сказати - сором'язливо", - з посмішкою повідав Вакарчук в одному з улюблених львівських кафе.

Музикант зазначив, що дівчина тоді відповіла йому взаємністю, але роман не тривав довго.

"Я поговорив з дівчиною і в нас зав'язалися стосунки, проте вони проіснували недовго", - говорить артист.

Інших подробиць Святослав, який традиційно уникає розмов з пресою на амурні теми, не став розкривати.

Однак Вакарчук висловився про іншу свою вічну любов - рідний Львів, де нещодавно відбулася зустріч випускників його вишу, і великий безплатний концерт "Океан Ельзи" під його стінами.

Концерт "Океан Ельзи" у Львові (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Виступ 18 вересня пройшов чудово, а з товаришами по студентській лаві - дуже душевно.

"Я не скажу, де точно ми сиділи - винайняли якусь кнайпу. Все було добре, та я не з тих, хто любить підвипити. Мені краще пити келих вина щодня, але так щоб багато - такого не було", - каже музикант.

Вакарчук також поділився думкою, що Львів за останні 30 років став "шалено туристичним", хоча в місті слід більше розвивати культуру, науку і мистецтво - саме те, чим він і славиться.

Також рокер додав, що на малій батьківщині у нього є свої улюблені місця і ритуали. Наприклад, відвідати улюблене кафе, де можна поласувати унікальним місцевим десертом - львівським сирником. Таку смакоту Святослав завжди бере з собою, коли їде до Києва, оскільки його мама подібних речей не готує.

"Моя мама - художниця. Вона не класична мама - не консервує і не готує", - пояснив музикант.