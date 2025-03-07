Вакарчук показав батька на рідкісному архівному фото: як він виглядав

Музикант перебуває зі своїм колективом у турі Європою.

"Ми сьогодні граємо у Вроцлаві. Я стою біля університету і пишаюся тим, що мій тато був почесним доктором цього знаменитого навчального закладу", - зазначив він у публікації.

Також Вакарчук зворушливо звернувся до рідної людини, яка померла 2020 року.

"Сьогодні татові могло б виповнитися 78 років. А у Вроцлаві сьогодні справжня весна. +18. Яскраве сонце. Навіть вищі сили згадують його саме таким, яким він і був. Люблю назавжди", - зазначив він.

У публікації він показав архівне фото, на якому він іде біля свого батька. Судячи з усього, знімок було зроблено досить давно - на ньому лідер "Океану Ельзи" ще зовсім молодий.



Святослав Вакарчук із батьком Іваном Вакарчуком - архівне фото (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про батька Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук пішов із життя у віці 73 років після тривалої хвороби. Сталося це у квітні 2020 року - у розпал пандемії коронавірусу. Прощання через карантин відбулося у вузькому родинному колі, а поховали його на Личаківському кладовищі у Львові.

Він був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки та техніки України, міністром освіти і науки України у 2007-2010 роках, а також багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.

Раніше Святослав Вакарчук розсекретив настанову, яку отримав від покійного батька. Його батько, Іван Олександрович, закликав сина творити - писати пісні та ніколи не зупинятися.



Іван Олександрович Вакарчук (фото: wikipedia)

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