Вакарчук перед выборами обратился к украинцам с неожиданным заявлением

Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование во втором туре выборов президента 2019 в вышиванке. Фронтмен легендарной группы "Океан Ельзи" на своей странице в Facebook обратился к соотечественникам и напомнил, что Украина у нас одна.

Знаменитый рокер заявил, что завтра - 21 апреля - придет на избирательный участок для голосования в вышиванке.

"Приходите и вы. Украина у нас одна!" - написал Вакарчук и опубликовал фото в вышиванке с одного их своих концертов.

Также музыкант и авторитетный общественный деятель добавил к своему посту хэштег голосуюзаУкраїну.

Святослав Вакарчук призвал прийти на выборы-2019 21 апреля в вышиванке (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях к сообщению пользователи сети неоднозначно отреагировали на обращение Вакарчука. С одной стороны подписчики отмечают, что инициатива замечательная и могла бы укрепить патриотизм соотечественников при важном выборе на голосовании за главу государства...

Уважаю этого человека!

И я думала идти в вышиванке;

Украина у нас единая!

Я тоже так решила!

Спасибо!

Жесть, Вакарчук стырил у меня идею - сам собирался так идти;

...Но с другой стороны его упрекают якобы нечеткую позицию и отсутствие конкретики в политическом аспекте его заявлений и действий. Некоторые юзеры в сети даже иронизируют на этот счет и отмечают, что с таким огромным авторитетом, как у Святослава, можно было бы самому идти в президенты.

За Украину - это за кого? Может стоит уже написать фамилию? Как сделали Жадан, Малкович, Забужко... может вас услышат;

Почему вы не стояли на Олимпийском 19 апреля за Украину? Святослав, имея такой авторитет среди молодежи, вы не можете молчать, быть сейчас не на сцене, открыто выражая свои политические взгляды. Вышиванка это хорошо. Но сегодня вы должны говорить словами больше. Ее завуалировано, а прямо.

Это очень решительные действия с вашей стороны;

Одно из самых больших разочарований этих выборов - Вакарчук "над схваткой" весь в белом.

Все зависит от погоды...

Вышиванки уже не модно... Повстанцы - против!

Безответственная позиция страуса была у тебя Святослав все выборы. А мог бы быть завтра Президентом.

Фото: выступление "Океана Ельзи" в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как сообщалось ранее, накануне второго тура выборов президента 2019 офицеры Военно-морских сил ВСУ обратились к украинскому народу и к кандидатам на пост главы государства.

Отметим, что дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были одним из самых ожидаемых событий года в Украине, мы собрали самые яркие заявления оппонентов на НСК "Олимпийский".

Напомним, что Святослав Вакарчук перед голосованием 31 марта на первом туре выборов президента обратился к украинцам с призывом и напомнил гражданам Украины об ответственности. Кроме того, музыкант и общественный деятель запустил в социальных сетях кампанию #ГолосуюНепоПриколу.

Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 и сказал слова, которые растрогали многих украинцев.