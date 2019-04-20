Вакарчук перед выборами обратился к украинцам с неожиданным заявлением

Накануне второго тура выборов президента 2019 Вакарчук сделал заявление
Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование во втором туре выборов президента 2019 в вышиванке. Фронтмен легендарной группы "Океан Ельзи" на своей странице в Facebook обратился к соотечественникам и напомнил, что Украина у нас одна.
Знаменитый рокер заявил, что завтра - 21 апреля - придет на избирательный участок для голосования в вышиванке.
"Приходите и вы. Украина у нас одна!" - написал Вакарчук и опубликовал фото в вышиванке с одного их своих концертов.
Также музыкант и авторитетный общественный деятель добавил к своему посту хэштег голосуюзаУкраїну.
Святослав Вакарчук призвал прийти на выборы-2019 21 апреля в вышиванке (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
В комментариях к сообщению пользователи сети неоднозначно отреагировали на обращение Вакарчука. С одной стороны подписчики отмечают, что инициатива замечательная и могла бы укрепить патриотизм соотечественников при важном выборе на голосовании за главу государства...
...Но с другой стороны его упрекают якобы нечеткую позицию и отсутствие конкретики в политическом аспекте его заявлений и действий. Некоторые юзеры в сети даже иронизируют на этот счет и отмечают, что с таким огромным авторитетом, как у Святослава, можно было бы самому идти в президенты.
Фото: выступление "Океана Ельзи" в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)
Как сообщалось ранее, накануне второго тура выборов президента 2019 офицеры Военно-морских сил ВСУ обратились к украинскому народу и к кандидатам на пост главы государства.
Отметим, что дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля были одним из самых ожидаемых событий года в Украине, мы собрали самые яркие заявления оппонентов на НСК "Олимпийский".
Напомним, что Святослав Вакарчук перед голосованием 31 марта на первом туре выборов президента обратился к украинцам с призывом и напомнил гражданам Украины об ответственности. Кроме того, музыкант и общественный деятель запустил в социальных сетях кампанию #ГолосуюНепоПриколу.
Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук проголосовал на выборах 2019 и сказал слова, которые растрогали многих украинцев.