Вакарчук перед виборами звернувся до українців із несподіваною заявою

Напередодні другого туру виборів президента 2019 Вакарчук зробив заяву
Святослав Вакарчук закликав українців прийти на голосування у другому турі виборів президента 2019 у вишиванці. Фронтмен легендарної групи "Океан Ельзи" на своїй сторінці в Facebook звернувся до співвітчизників і нагадав, що Україна у нас одна.
Відомий рокер заявив, що завтра - 21 квітня - прийде на виборчу дільницю для голосування у вишиванці.
"Приходьте й ви. Україна у нас одна!" - написав Вакарчук і опублікував фото у вишиванці з одного зі своїх концертів.
Також музикант і авторитетний суспільний діяч додав до свого посту хештег голосуюзаУкраїну.
Святослав Вакарчук закликав прийти на вибори-2019 21 квітня у вишиванці (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
У коментарях до повідомлення користувачі мережі неоднозначно відреагували на звернення Вакарчука. З одного боку підписники зауважують, що ініціатива чудова і могла б зміцнити патріотизм співвітчизників при важливому виборі на голосування за главу держави...
...Але з іншого боку йому дорікають за нібито нечітку позицію і відсутність конкретики в політичному аспекті його заяв і дій. Деякі юзери в мережі навіть іронізують на цей рахунок і відзначають, що з таким величезним авторитетом, як у Святослава, можна було б самому йти в президенти.
Фото: виступ "Океану Ельзи" у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)
Як повідомлялося раніше, напередодні другого туру виборів президента 2019 офіцери Військово-морських сил ЗСУ звернулися до українського народу і до кандидатів на пост глави держави.
Зазначимо, що дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були одним з найбільш очікуваних подій року в Україні, ми зібрали найяскравіші заяви опонентів на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, що Святослав Вакарчук перед голосуванням 31 березня на першому турі виборів президента звернувся до українців із закликом і нагадав громадянам України про відповідальність. Крім того, музикант і громадський діяч запустив в соціальних мережах кампанію #ГолосуюНепоПриколу.
Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук проголосував на виборах 2019 і сказав слова, які зворушили багатьох українців.