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Это не прикол: Вакарчук высказался о выборах 2019

STYLERВыборы 2019    27.03.2019 - 13:43
Это не прикол: Вакарчук высказался о выборах 2019
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента "не по приколу"

Святослав Вакарчук перед выборами 2019 обратился к украинцам с призывом. В частности, в своем видеообращении лидер группы "Океан Ельзи" напомнил гражданам Украины об ответственности.

Кроме того, музыкант и общественный деятель запустил в социальных сетях кампанию #ГолосуюНепоПриколу.

"Настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах президента Украины. Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от собственной ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", - говорит Варкарчук.

Это не прикол: Вакарчук высказался о выборах 2019

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Артист подчеркнул, что "будущее нельзя выиграть в лотерею".

"Будущее - это не прикол. Его приобретают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения - не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе", - подметил Святослав и добавил, что выборы президента Украины для него не "прикол", потому что тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать.

"Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Давайте не убивать мечту", - резюмировал Вакарчук.

Вакарчук обратился к украинцам

Напомним, что астрологи дали интересный прогноз на день выборов президента Украины.

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