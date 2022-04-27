Вакарчук в Краматорске показал "тайное оружие" (видео)

"Уникальная разработка, тайное оружие", - говорится в подписи к видео.

За кадром сам Вакарчук говорит: "Краматорск. Боевой фазан охраняет украинский флаг".

На видео, помимо упомянутых Святославом сине-желтого стяга на высоченном флагштоке и фазана в парке, видно, как Краматорск утопает в весне, которая уже сполна окутала город.

Цвет на деревьях и зеленые газоны свидетельствуют - жизнь в городе продолжается, пока российские орки пытаются захватить украинские территории...

В комментариях украинцы шутят: