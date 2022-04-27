Вакарчук в Краматорске показал "тайное оружие" (видео)

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, который во время войны России против Украины ездит по разным городам, поддерживая боевой дух наших военных и волонтеров, показал новое видео из Краматорска.
Ролик артист опубликовал 27 апреля в своем Instagram.
"Уникальная разработка, тайное оружие", - говорится в подписи к видео.
За кадром сам Вакарчук говорит: "Краматорск. Боевой фазан охраняет украинский флаг".
На видео, помимо упомянутых Святославом сине-желтого стяга на высоченном флагштоке и фазана в парке, видно, как Краматорск утопает в весне, которая уже сполна окутала город.
Цвет на деревьях и зеленые газоны свидетельствуют - жизнь в городе продолжается, пока российские орки пытаются захватить украинские территории...
В комментариях украинцы шутят:
Смотрите также трогательное видео, как Вакарчук спел вместе с трехлетним Лео из Ирпеня на концерте в метро.