Вакарчук у Краматорську показав "таємну зброю" (відео)

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який під час війни Росії проти України їздить різними містами, підтримуючи бойовий дух наших військових та волонтерів, показав нове відео з Краматорська.
Ролик артист опублікував 27 квітня у своєму Instagram.
"Унікальна розробка, таємна зброя", - йдеться у підписі до відео.
За кадром сам Вакарчук каже: "Краматорськ. Бойовий фазан охороняє український прапор".
На відео, окрім згаданих Святославом синьо-жовтого стяга на височезному флагштоці і фазана у парку, видно, як Краматорськ утопає у весні, яка вже сповна окутала місто.
Цвіт на деревах і зелені газони свідчать - життя у місті продовжується, поки російські орки намагаються захопити українські території...
В коментарях українці жартують:
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