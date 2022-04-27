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Вакарчук у Краматорську показав "таємну зброю" (відео)

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який під час війни Росії проти України їздить різними містами, підтримуючи бойовий дух наших військових та волонтерів, показав нове відео з Краматорська.

Ролик артист опублікував 27 квітня у своєму Instagram.

"Унікальна розробка, таємна зброя", - йдеться у підписі до відео.

За кадром сам Вакарчук каже: "Краматорськ. Бойовий фазан охороняє український прапор".

На відео, окрім згаданих Святославом синьо-жовтого стяга на височезному флагштоці і фазана у парку, видно, як Краматорськ утопає у весні, яка вже сповна окутала місто.

Цвіт на деревах і зелені газони свідчать - життя у місті продовжується, поки російські орки намагаються захопити українські території...

В коментарях українці жартують:

  • Не пали наших секретніх саперів
  • Разом з бойовим фазаном - до перемоги!
  • Святослав, це відкрита демонстрація наших сил. Будьте обережні
  • Навіть собі не уявляють, що ця птаха в собі несе
  • Фазан-оркознищувач
  • А "Москву" охороняють глибоководні риби

Дивіться також зворушливе відео, як Вакарчук заспівав разом з трирічним Лео з Ірпеня на концерті в метро.

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Святослав ВакарчукКраматорськ