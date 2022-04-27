Вакарчук у Краматорську показав "таємну зброю" (відео)

"Унікальна розробка, таємна зброя", - йдеться у підписі до відео.

За кадром сам Вакарчук каже: "Краматорськ. Бойовий фазан охороняє український прапор".

На відео, окрім згаданих Святославом синьо-жовтого стяга на височезному флагштоці і фазана у парку, видно, як Краматорськ утопає у весні, яка вже сповна окутала місто.

Цвіт на деревах і зелені газони свідчать - життя у місті продовжується, поки російські орки намагаються захопити українські території...

В коментарях українці жартують: