В вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет: "так и сердце может стать" (видео)

В Украине пассажиры вагонов "Укрзализныци" испытали новые вакуумные туалеты. В частности, они были очень удивлены, что при сливании воды санузел издает очень неприятный звук.

На видео видно, как женщина сливает воду в туалете, после чего санузел стал громко пищать, свистеть и "рычать". Все это длится практически минуту. Необычный туалет заметили в поезде, курсирующем по маршруту "Киев — Измаил".

"Звуки потустороннего мира в поезде. Новая неприятность в "Укрзализныце". На этот раз "похвастались" вакуумным туалетом в поезде Киев - Измаил. При нажатии кнопки спуска раздается звук, будто из самого ада. Инновации в поездах не для "Укрзализныци". Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Потому что так и сердце может стать", - говорится под видео.

В комментариях пользователи пишут, что такой звук может напугать и заложить уши, и что его слушать просто невыносимо.