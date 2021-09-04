У вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет: "так і серце може стати" (відео)

В Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. Зокрема, вони були дуже здивовані, що при зливанні води санвузол видає дуже неприємний звук.

На відео видно, як жінка зливає воду в туалеті, після чого санвузол почав голосно пищати, свистіти й "гарчати". Все це триває практично хвилину. Незвичайний туалет помітили в поїзді, що курсує за маршрутом "Київ — Ізмаїл".

"Звуки потойбіччя у поїзді. Нова халепа в "Укрзалізниці". Цього разу "похвалилися" вакуумним туалетом у поїзді Київ - Ізмаїл. При натисканні кнопки спуску лунає звук, ніби з самого пекла. Інновації в поїздах не для "Укрзалізниці". Може вже хай назад з педалькою повернуть? Бо так і серце може стати", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі пишуть, що такий звук може налякати й закласти вуха, і що його слухати просто нестерпно.