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У вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет: "так і серце може стати" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. Зокрема, вони були дуже здивовані, що при зливанні води санвузол видає дуже неприємний звук.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

На відео видно, як жінка зливає воду в туалеті, після чого санвузол почав голосно пищати, свистіти й "гарчати". Все це триває практично хвилину. Незвичайний туалет помітили в поїзді, що курсує за маршрутом "Київ — Ізмаїл".

"Звуки потойбіччя у поїзді. Нова халепа в "Укрзалізниці". Цього разу "похвалилися" вакуумним туалетом у поїзді Київ - Ізмаїл. При натисканні кнопки спуску лунає звук, ніби з самого пекла. Інновації в поїздах не для "Укрзалізниці". Може вже хай назад з педалькою повернуть? Бо так і серце може стати", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі пишуть, що такий звук може налякати й закласти вуха, і що його слухати просто нестерпно.

  • Бідні пасажири крайнього до туалету купе;
  • Так серце може зупинитися;
  • Це неможливо слухати.

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гірше. Відзначається, що новий вакуумний туалет не працює вже кілька рейсів, і його просто закрили, а пасажири можуть користуватися тільки одним.

Також ми повідомляли, що поїзд Одеса-Харків окупували таргани.

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Укрзалізниця