Ползали по постелям и пассажирам: поезд Одесса-Харьков оккупировали тараканы (видео)

Укрзализныця снова угодила в скандал из-за чистоты в вагонах поездов. В этот раз отличился состав, который ехал из Одессы в Харьков. Пассажиры поезда начали публиковать в социальных сетях видео, на которых видно тараканов на постелях и стенах.

Пассажиры поезда, которые ехали из Одессы в Харьков, пожаловались на полчища тараканов. Насекомые спокойно носятся по всем вагонам, ползают по стенам и спящим людям.

Как отметили пассажиры 10 вагона, ночью никто не сомкнул глаз, несмотря на сильную усталость. Насекомых снимали на телефоны и даже удалось поймать момент, когда тараканы пытались съесть в вагоне ночного мотылька. Когда мужчина не выдержал и захотел прихлопнуть насекомых шлепанцем, тараканы быстро разбежались в разные стороны.

По словам людей, тараканы были везде – на полу, ползали по стенам, по матрацам, по спящим людям.

"Оплату за проезд в поездах повышают почти каждый месяц, про комфорт пассажиров никто думать не собирается. Так, пассажиры поделились в сети шокирующим видео, на котором отчетливо видно, как прусаки бегают по вагону №10. Да и не только по стенам и полу, а даже по сладко спящим людям", - говорится в подписи к видео.

Поезд Укрзализныци оккупировали тараканы

Как отмечают в Укрзализныце, о подобных случаях нужно сообщать на горячую линию: 0 800 50 31 11. Обычно в таких ситуациях в вагонах проводят дезинфекцию после рейса. Если это не поможет, то проведут повторную обработку.