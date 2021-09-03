ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хуже

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 11:22
В Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хуже Фото: Укрзализныця снова оскандалилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця отремонтировала один из вагонов поезда Мариуполь - Львов, но пассажирам стало ездить в нем еще более некомфортно.

Об этом сообщается на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.

Речь идет о люксовом вагоне (СВ) поезда Мариуполь - Львов. В этом составе было по сути заменено все на новое оборудование, кроме кузова и кондиционера.

Что не так с новым вагоном

Отмечается, что новый вакуумный туалет не работает уже несколько рейсов, и его просто закрыли, а пассажиры могут пользоваться только одним. Этот санузел - обычный и старый, он закрывается во время стоянок и от чего в вагоне СВ очереди в туалет, как в плацкарте.

Замки на дверях не работают, и двери не закрываются на замок, или если сильно хлопнуть. Потом эти двери просто нереально открыть.

Что обещает Укрзализныця

В предприятии обещают, что в состав этого поезда Львов - Мариуполь добавят еще два новых вагона, которые были представлены на выставке к 30-летию Независимости Украины.

Как же выглядит скандальный поезд Мариуполь-Львов и его старые вагоны

Фотографии "уставшего" состава показал на своей странице в Facebook Иващко Андрей. Он спрашивает у предприятия, когда уже закончится такое отношение к пассажирам Укрзализныци.

В Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хужеВ Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хужеВ Укрзализныце отремонтировали скандальный поезд, но пассажирам стало еще хужеВот так выглядят старые вагоны поезда Мариуполь - Львов (facebook.com/aiwaszko)

Как мы ранее писали, поезд Одесса-Харьков оккупировали тараканы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно