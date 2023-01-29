Вагітним не можна лікуватися цими травами: які чаї і настоянки можуть нашкодити

Чому вагітним треба бути обережними з фітотерапією?

За словами лікаря, багато рослинних препаратів через багатокомпонентний склад можуть мати несприятливі ефекти під час вагітності.

Наприклад:

Деревій, кропива, калина загущують кров, що погіршує кровопостачання плода.

Корінь солодки, шавлія, звіробій мають велику кількість фітоестрогену, який має гормональний вплив на вагітність.

Чистотіл може спровокувати токсикоз у вагітної.

Михайло Цюрак каже, що таких прикладів можна навести багато.

"Звичайно, не всі трави шкідливі при вагітності, деякі з них чинять негативний вплив лише при регулярному прийомі. Проте будь-яку речовину отрутою робить її кількість. При прийомі рослинних настоїв і відварів дуже важко контролювати кількість діючих речовин, що містяться в цих рослинах", – попередив терапевт.

Важливі поради вагітним щодо фітотерапії

Не варто самовільно приймати рослинні препарати під час вагітності (як і будь-які інші).

Якщо до вагітності ви приймали фітопрепарат, обов'язково порадьтеся з гінекологом та сімейним лікарем щодо безпечності цього засобу для вас.