Вагітним не можна лікуватися цими травами: які чаї і настоянки можуть нашкодити

Здавалося би, чим може нашкодити трав'яний чай вагітній жінці? Але фітотерапія - це також метод лікування і рослинні препарати можуть впливати на перебіг вагітності.
Які трави не варто вживати при виношуванні дитини, в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.
За словами лікаря, багато рослинних препаратів через багатокомпонентний склад можуть мати несприятливі ефекти під час вагітності.
Наприклад:
Михайло Цюрак каже, що таких прикладів можна навести багато.
"Звичайно, не всі трави шкідливі при вагітності, деякі з них чинять негативний вплив лише при регулярному прийомі. Проте будь-яку речовину отрутою робить її кількість. При прийомі рослинних настоїв і відварів дуже важко контролювати кількість діючих речовин, що містяться в цих рослинах", – попередив терапевт.
Не варто самовільно приймати рослинні препарати під час вагітності (як і будь-які інші).
Якщо до вагітності ви приймали фітопрепарат, обов'язково порадьтеся з гінекологом та сімейним лікарем щодо безпечності цього засобу для вас.
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