UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вагітним не можна лікуватися цими травами: які чаї і настоянки можуть нашкодити

Які трави не можна вагітним (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося би, чим може нашкодити трав'яний чай вагітній жінці? Але фітотерапія - це також метод лікування і рослинні препарати можуть впливати на перебіг вагітності.

Які трави не варто вживати при виношуванні дитини, в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Чому вагітним треба бути обережними з фітотерапією?

За словами лікаря, багато рослинних препаратів через багатокомпонентний склад можуть мати несприятливі ефекти під час вагітності.

Наприклад:

  • Деревій, кропива, калина загущують кров, що погіршує кровопостачання плода.
  • Корінь солодки, шавлія, звіробій мають велику кількість фітоестрогену, який має гормональний вплив на вагітність.
  • Чистотіл може спровокувати токсикоз у вагітної.

Михайло Цюрак каже, що таких прикладів можна навести багато.

"Звичайно, не всі трави шкідливі при вагітності, деякі з них чинять негативний вплив лише при регулярному прийомі. Проте будь-яку речовину отрутою робить її кількість. При прийомі рослинних настоїв і відварів дуже важко контролювати кількість діючих речовин, що містяться в цих рослинах", – попередив терапевт.

Важливі поради вагітним щодо фітотерапії

Не варто самовільно приймати рослинні препарати під час вагітності (як і будь-які інші).

Якщо до вагітності ви приймали фітопрепарат, обов'язково порадьтеся з гінекологом та сімейним лікарем щодо безпечності цього засобу для вас.

Дізнайтеся також, в яких випадках інтим під час вагітності заборонений.

Крім того ми писали про найпоширеніші міфи про викидень.

Читайте РБК-Україна в Google News
вагітна жінкаВагітність