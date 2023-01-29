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Беременным нельзя лечиться этими травами: какие чаи и настойки могут навредить

Какие травы нельзя беременным (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Казалось бы, чем может навредить травяной чай беременной женщине? Но фитотерапия – это также метод лечения и растительные препараты могут влиять на течение беременности.

Какие травы не стоит употреблять при вынашивании ребенка, в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Почему беременным нужно быть осторожными с фитотерапией?

По словам врача, многие растительные препараты из-за многокомпонентного состава могут иметь неблагоприятные эффекты во время беременности.

К примеру:

  • Тысячелистник, крапива, калина загущают кровь, что ухудшает кровоснабжение плода.
  • Корень солодки, шалфей, зверобой имеют большое количество фитоэстрогена, который оказывает гормональное влияние на беременность.
  • Чистотел может спровоцировать токсикоз у беременной.

Михаил Цюрак говорит, что таких примеров можно привести много.

"Конечно, не все травы вредны при беременности, некоторые из них оказывают негативное влияние только при регулярном приеме. Однако любое вещество ядовитым делает его количество. При приеме растительных настоев и отваров очень трудно контролировать количество действующих веществ, содержащихся в этих растениях", – предупредил терапевт.

Важные советы беременным относительно фитотерапии

Не следует самовольно принимать растительные препараты во время беременности (как и любые другие).

Если до беременности вы принимали фитопрепарат, обязательно посоветуйтесь с гинекологом и семейным врачом о безопасности этого средства для вас.

Узнайте также, в каких случаях интим во время беременности запрещен.

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