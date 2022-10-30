Припиніть вірити в ці страшилки: гінеколог зруйнувала головні міфи про викидень

Багато жінок, які планують вагітність, стикаються з викиднем у першому триместрі. Існує ряд причин такої трагічної події для кожної пари, але деякі з них в наш час видаються смішними і мають залишитися в минулому.

Міф № 1. Я активно займалася спортом/пила багато кави/впала, це спровокувало викидень

Насправді ні. Ні фізичні навантаження (навіть з підняттям ваги), ні вживання кави (яка часто буває дуже необхідна для бадьорості), ні падіння, не призводять до викидня.

У випадку падіння варто пам'ятати, що спочатку вагітності плід ще дуже маленький, а стінки матки досить товсті і щільні, щоб його надійно захистити.

Зрозуміло в розумних межах. Якщо ви ніколи не носили мішки з піском і не стрибали з парашута, то навряд чи це гарна ідея починати з настанням вагітності.

Міф № 2. Я перенервувала, і це призвело до викидня

Стрес, нервова напруга, несприятлива емоційна обстановка, звичайно, погано впливають на загальний стан вагітної, але не призводять до втрати дитини.

Міф № 3. Я займалася сексом, і це причина викидня

На щастя, на цю тему є чимало досліджень, які підтверджують, що помірне статеве життя не має негативного впливу на плід. Тому даруйте задоволення один одному й надалі.

Міф № 4. У викидні винні КОК (комбіновані оральні контрацептиви), які я приймала до вагітності

І в цьому випадку факти підкріплені дослідженнями, результати яких свідчать, що після того, як ви перестали приймати КОК, ризик втрати дитини або розвитку інших ускладнень не підвищується.

Міф № 5. Я зробила щеплення від грипу, і стався викидень

Сучасні вакцини від грипу та їхня дія на вагітних добре вивчені. І ось саме грип і ускладнення, які він викликає, можуть бути небезпечні для плоду. А щеплення – навряд.